Опозорившийся на дебатах Байден попал на видео

Президент США Джо Байден опозорился на дебатах с экс-главой государства Дональдом Трампом и попал на видео, которое представил Telegram-канал SHOT. Американский лидер запинался, хрипел и говорил очень тихо. Также президента заметили с приоткрытым ртом в зарубежных СМИ.

Это была катастрофа, ужасная ночь для Байдена. Теперь ход выборов может реально измениться, — приводит канал мнение аналитиков The Wall Street Journal.



На видео Байден «тормозит» с ответом Трампу, постоянно заикается, а в его голосе слышна неуверенность. Президент США не мог «связать двух слов», считает The Guardian. Трампа, в свою очередь, журналисты назвали лжецом. Иностранные СМИ пришли к выводу, что кому-то другому пора занять место Байдена в Демократической партии США.

Телеканал NBC и вовсе назвал выступление президента «коллективным самоубийством» его политсилы в преддверии выборов, которые пройдут 5 ноября 2024 года. В конце дебатов Трамп бодро покинул сцену, а Байдену понадобилась помощь супруги Джилл.

Трампа и Байдена поймали на лжи

Ранее телеканал CNN провел опрос после дебатов. В результате исследования две трети зрителей присудили победу Трампу. Издания призвали Байдена отказаться от участия в президентских выборах, если он не хочет допустить поражения экс-главе США. Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X написал, что в результате дебатов состоялась победа для мемов.