Сербия ответила на требование ЕС ввести санкции против России

Сербия не поддержит санкции Запада против России и терять друга. Об этом заявил сербский вице-премьер Александр Вулин. Lenta.ru

По его словам, требование о введении антироссийских ограничений добавилось к многочисленным условиям для вступления Сербии в Европейский союз (ЕС). Он отметил, что если Белград пойдет на это и откажется от «исторически самого надежного друга», то затем ЕС поставит условие об упразднении Республики Сербской Боснии и Герцеговины, а потом потребовали бы признать Косово. ТАСС

Он также заявил, что Сербия, в отличие от многих стран ЕС, — независимое государство. Газета.Ru