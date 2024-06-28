ЕС заявил о фактической приостановке процесса вступления Грузии в союз

Лидеры стран – членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приняли заявление, в котором констатировали фактическую приостановку процесса вступления Грузии в ЕС. Причиной стало принятие в республике закона об иноагентах и отступление от рекомендаций Еврокомиссии в этом вопросе.

ЕС в этом заявлении призывает Грузию «развернуть текущий курс действий», который «ставит под угрозу» курс Тбилиси в Евросоюз и «де-факто ведет к остановке процесса вступления», пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

О том, что европейская интеграция Грузии заморожена из-за принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», ранее сообщал постпред ЕС в Грузии Павел Херчински.

Президент Грузии отреагировала на принятие скандального закона об иноагентах

Более того, страны ЕС обсуждали, какие ограничения в этой связи следует ввести в отношении руководства Грузии, и рассматривали возможность заморозки финансирования ряда проектов.