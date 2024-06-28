Сотрудники МИД Германии попали под следствие

Сотрудники МИД Германии, возглавляемое Анналеной Бербок, попали под следствие по делу о разрешении мигрантам с поддельными документами въезжать в страну. Об этом передает австрийская газета Exxpress. Lenta.ru

Масштабы расследования обширны: за последние пять лет тысячи людей получили разрешение на въезд в Германию. Предполагается, что часть из них въехала в страну с поддельными или неполными документами. Многие из этих людей впоследствии подали заявление на получение статуса беженца в Германии. Министерство Бербок пока отказывается комментировать расследование по запросу журналистов. RT на русском

В декабре 2023 года ведомство по вопросам миграции и беженцев сообщало, что в Германии с января по ноябрь было подано свыше 325 тысяч прошений о предоставлении убежища от уже находящихся в стране лиц. Это на 60% больше, чем годом ранее. Свободная пресса