Сербия ответила на требование ЕС ввести санкции против России

Сербия не намерена присоединяться к санкциям Евросоюза против России ради членства в объединении, заявил вице-премьер республики Александр Вулин. Он подчеркнул, что Белград не станет терять надежного друга, который поддерживал его веками, передает РИА Новости.

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За отказ от исторически самого надежного друга нам открыли бы какую-то главу (переговоров о вступлении в ЕС. — NEWS.ru), после чего в другой главе нас бы встретило требование об упразднении Республики Сербской Боснии и Герцеговины, если бы приняли и это, то и глава номер 35 с требованием о признании так называемого Косово, — заявил Вулин.



Таким образом сербский вице-премьер отреагировал на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. В ходе встречи с министрами иностранных дел стран Западных Балкан в конце мая он заявил, что «близкие связи с Россией несовместимы с европейской интеграцией».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Сербии Александра Вучича о возможной утечке на Украину оружия, проданного в страны НАТО. Он заявил, что Москва будет разбираться с Белградом. Позднее замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что угрозы безопасности уже обсуждаются.