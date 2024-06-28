Только пять из восьми стран - кандидатов на вступление в ЕС присоединились к решению о передаче Киеву доходов от замороженных активов России. Грузии, Молдавии и Сербии в этом списке нет, говорится в заявлении главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля. Страны-кандидаты обязаны по условиям приема в ЕС поддерживать все внешнеполитические решения Брюсселя, хотя они никак не влияют на их принятие. ТАСС

«Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина присоединились к решению Совета ЕС номер 2024/14701 об иммобилизации доходов от активов РФ с целью поддержки Украины», — заявил Боррель. RT на русском

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что саммит ЕС не достиг договоренности о мерах по выделению Киеву кредита G7 в $50 млрд с использованием доходов от активов России. News.ru