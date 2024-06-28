Связаться с главой британского МИД Дэвидом Кэмероном пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу) помогли экс-президенты Польши.

По словам Кузнецова, это – не просто звонки, а длительная работа, когда пранкеры через одного выходят на другого, передает ТАСС.

Как отметил пранкер, на Кэмерона вывели польские экс-президенты, поэтому именно их глава британского МИД должен винить в первую очередь.

Ранее Кэмерон пообщался с российскими пранкерами, которые в разговоре с ним представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко. В ходе разговора глава внешнеполитического ведомства Британии заявил, что Украину не станут приглашать в НАТО на июльском саммите, поскольку США выступают против.