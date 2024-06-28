Дебаты Байдена и Трампа продержались без оскорблений 20 минут

В Соединенных Штатах Америки прошли предвыборные теледебаты между действующим и бывшим президентами США Джо Байденом и Дональдом Трампом. Стороны держались от оскорблений всего первые 20 минут. Дискуссия велась в пятницу, 28 июня, в прямом эфире телеканала CNN.

Байден несколько раз в лицо назвал бывшего президента сосунком и лузером. В свою очередь Трамп назвал Байдена преступником. По его словам, его нужно отдать под суд, как только он покинет пост президента. Также республиканец обратил внимание на нечленораздельную речь президента во время дебатов.

— Я честно не знаю, что именно он сказал под конец предложения. Не думаю, что он знает, что сказал, — передает слова Трампа CNN.



Джо Байден в ходе дебатов с Дональдом Трампом сравнялись по числу раз, когда политики произнесли фамилию российского лидера Владимира Путина. По итогам прошедших дебатов оба произнесли имя Путина семь раз.

Как прошли дебаты Байдена и Трампа. Главное

Предприниматель Илон Маск назвал мемы в Сети победителем прошедших в США предвыборных дебатов. После дебатов в медиа начали распространяться изображения и комментарии юмористического содержания. В частности, Байдена сравнивают с компьютером, из которого извлекли процессор.