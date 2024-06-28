Названо условие ухода Каллас с поста премьера Эстонии

Кая Каллас, утвержденная на пост главы европейской дипломатии, покинет пост премьер-министра Эстонии после избрания нового лидера правящей Партии реформ. Об этом сообщает ERR.

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«Я предложила провести в пятницу внеочередное собрание руководства Партии реформ, чтобы созвать генеральную ассамблею для избрания нового лидера партии. Как только новый председатель будет избран, он также сможет собрать новую коалицию, и тогда я уйду с поста премьер-министра», — рассказала она.



Каллас добавила, что провести Генеральную ассамблею могут 14 июля.

При этом, премьер Эстонии не сказала, кого хотела бы видеть на посту главы правительства после себя. Она подчеркнула, что следующему премьер-министру и правительству придется продолжать решать текущие проблемы, привести в порядок бюджет республики и инвестировать в оборону.

В пятницу, 28 июня, председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Европейского союза утвердили предложенных кандидатов на высшие посты в евроинституты. В частности, на пост главы евродипломатии была утверждена кандидатура Каллас.