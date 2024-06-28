Только пять из восьми стран - кандидатов на вступление в ЕС присоединились к решению о передаче Киеву доходов от замороженных активов России. Грузии, Молдавии и Сербии в этом списке нет, говорится в заявлении главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля. Страны-кандидаты обязаны по условиям приема в ЕС поддерживать все внешнеполитические решения Брюсселя, хотя они никак не влияют на их принятие.

"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина присоединились к решению Совета ЕС номер 2024/14701 об иммобилизации доходов от активов РФ с целью поддержки Украины", - заявил Боррель.



Он отметил, что также к этому решению "присоединились государства - члены европейской зоны свободной торговли - Исландия, Норвегия и Лихтенштейн".

"Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала исполнительному решению Совета ЕС, - отмечается в документе. - ЕС принял к сведению это обязательство и приветствовал его".



Евросоюз требует от всех стран-кандидатов в обязательном порядке выполнять все санкционные директивы, равно как и прочие ключевые внешнеполитические решения, несмотря на то, что к их выработке они не допущены. К моменту вступления в ЕС страна-кандидат юридически обязана полностью следовать внешнеполитическому курсу Брюсселя. Именно поэтому острое раздражение в институтах Евросоюза вызывает позиция Грузии и Сербии, которые последовательно отказываются от введения санкций против России и ее ближайших партнеров. Молдавия обычно присоединяется ко всем санкционным решениям Брюсселя.