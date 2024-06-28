Си Цзиньпин рассказал о пяти принципах мирного сосуществования

Выработанные после Второй Мировой войны принципы мирного сосуществования не потеряли своей актуальности, они могут помочь выстроить хорошие международные отношения в том числе для стран с разными экономическими показателями. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии, посвященной 70-летию провозглашения пяти принципов мирного сосуществования.

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Около 70 лет назад премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай сформулировал эти принципы. Речь идет о взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности, взаимном ненападении, взаимном невмешательстве во внутренние дела друг друга, равноправии и взаимной выгоде, а также мирном сосуществовании.

"От имени правительства от народа Китая, а также от себя лично горячо приветствую всех гостей и друзей", - сказал Си Цзиньпин.



После окончания Второй Мировой войны интенсивно развивалось человечество, при этом вызовы остались, отметил он. По его словам, 70 лет назад для преодоление трагических действий от войны люди старшего поколения во имя мира и суверенитета выработали пять принципом мирного существования, которые сегодня не устарели, а наоборот, приковывают к себе внимание.

"Пять принципов служат эталоном международного правила и законности. Они отвечают коренным интересам народов стран мира, при этом, в нем подчеркиваются требования к международным отношениям…пять принципов охватывают основополагающие стандарты в экономической, дипломатической и других областях", - отметил Си Цзиньпин.



При этом, пять принципов могут помочь выстроить взаимоотношений между странами с разными экономическими показателями.

"Китай предлагает сформировать сообщество единой судьбы человечества. Построение сообщества единой судьбы человечества переходит от китайской инициативы к международному консенсусу…подталкивает человечество к процветающего будущему. Концепция человечества единой судьбы является продолжением пяти инициатив", - отметил он.



Китай призывает всех заботиться о судьбе человечества и благосостоянии народа, формировании международные сообщения нового типа, развивать высококачественное партнерство в рамках программы "Один пояс, один путь".