В Иране стартовали внеочередные выборы президента

Внеочередные выборы начались в Иране после гибели президента страны Эбрахима Раиси в результате авиакатастрофы в мае. Избирательные участки открылись в пятницу, 28 июня, в 8:00 (07:30 по московскому времени). За пост борются четыре кандидата, лишь один из которых не принадлежит к консервативному лагерю.

После смерти Раиси власти республики объявили о проведении президентских выборов. Согласно иранской конституции, они должны проводиться в течение 50 дней после заявления о смерти или недееспособности президента. Пока его обязанности исполняет вице-президент Мохаммад Мохбер.

За пост борются консерваторы экс-глава МВД клерик Мостафа Пурмохаммади, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили. Реформаторов представляет член парламента, бывший министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Масуд Пезешкиан.

Ранее иранский политический и экономический аналитик Рухолла Модаббер заявил, что в ходе предвыборной гонки в Иране происходит борьба между сторонниками сближения с США и силами, которые желают укреплять сотрудничество с Россией и Китаем. По его словам, в случае победы первых Тегеран рискует совершить большую ошибку.