Илон Маск назвал победителя предвыборных дебатов

Интернет-мемы стали победителями на прошедших президентских дебатах между экс-президентом Дональдом Трампом и действующим американским лидером Джо Байденом. Об этом написал американский миллиардер Илон Маск в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер). Lenta.ru

«Сегодня победа явно принадлежит мемам», — отметил Маск. Вечерняя Москва

Ранее NBC News передавал, что выступление Байдена на дебатах вызвало новую волну критики со стороны демократов, а также размышления о его дальнейшей карьере. Бывший сотрудник Белого дома и руководитель предвыборной кампании Барака Обамы указал журналистам, что американский лидер выглядел растерянным. После выступления будут обсуждения о том, стоит ли главе Белого дома продолжать гонку, констатировал он. News.ru