Трампа и Байдена поймали на лжи

Бывший и действующий президенты Дональд Трамп и Джо Байден выступили с недостоверными утверждениями. Об этом передает телеканал CBS.

«Трамп утверждает, что у США была величайшая экономика в истории во время его президентства, но это является ложью, если посмотреть ВВП. Он также приукрасил уровень безработицы и показатели фондового рынка», — сообщается в материале.



Байдена поймали на лжи, когда он заявил, что он «единственный президент в столетии, который не застал уход из жизни американских солдат где-либо в мире». Однако телеканал опроверг это утверждение, заявив о 16 солдатах, чья служба за границей закончилась летальным исходом.

Также он заявил, его оппонент якобы изменял своей беременной жене, но CBS утверждает, что жена Трампа Мелания родила их сына Бэррона за несколько месяцев до измены.

Запад встревожился из-за состояния Байдена на дебатах

Байден и Трамп перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала предвыборных дебатов. В частности, действующий хозяин Белого дома назвал бывшего президента сосунком и лузером. В ответ Трамп заметил, что за такие слова следует извиниться, но Байден этого не сделал.