Республика Конго завила о желании вступить в БРИКС

Республика Конго заинтересована во вступлении в БРИКС, заявил президент страны Дени Сассу-Нгессо, передает РИА Новости.

Он отметил, что такая перспектива сегодня явно прослеживается, так как в объединение уже вступили новые страны. Также глава государства сообщил, что заинтересован форматом БРИКС+ и дальнейшим развитием отношений со странами-участницами.

Более 30 заявок было подано на присоединение в БРИКС, число стран, желающих вступить в объединение, постоянно растет, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что недавно свои заявки также отправили Таиланд и Малайзия.

До этого о своем желании присоединиться в БРИКС также сообщили Вьетнам, Сирия, Индонезия, Азербайджан, Таиланд и Турция, передает «Радиоточка НСН».