Как прошли дебаты Байдена и Трампа. Главное

В США в прямом эфире телеканала CNN состоялись предвыборные теледебаты между действующим и бывшим президентами США Джо Байденом и Дональдом Трампом. Главные заявления политиков в материале «Рамблера».

Бывший президент США Дональд Трамп и действующий глава Белого дома Джо Байден являются главными претендентами на пост главы государства. Выборы президента США должны пройти 5 ноября 2024 года. Дебаты между кандидатами состоялись 27 июня. При этом оба кандидата еще формально не утверждены Республиканской и Демократической партиями.

Эти дебаты стали уникальными еще и тем, что в студии, где они проходили, не было зрителей, а только телеоператоры, модераторы и сами участники. Перед началом дискуссии оба политика отказались пожать друг другу руки. Всего дебаты продлились чуть более полутора часов с учетом двух рекламных пауз, во время которых кандидатам запрещалось контактировать с членами избирательных штабов. Также правилами было оговорено, что микрофон включен только у выступающего в данный момент кандидата, и не допускалось использование реквизита или заранее написанных заметок.

Ситуация на Украине и возможность начала мировой войны

Одной из ключевых тем, которую затронули кандидаты на пост президента США, стала ситуация на Украине. При этом Трамп обвинил своего оппонента в том, что именно из-за его действий началось вооруженное противостояние.

«Эта война никогда не должна была начаться, если бы у нас был нормальный лидер. Он (Байден) всех подвел. Он выделил Украине $200 млрд или даже больше. Это огромные деньги, я не думаю, что когда-либо было нечто подобное», - подчеркнул Дональд Трамп.



Он также выразил уверенность, что Украина не способна «выиграть войну», так как у Киева «заканчиваются люди, заканчиваются солдаты». Также Трамп повторил свой тезис о том, что при нем вооруженный конфликт бы не начался.

При этом, по мнению Трампа, Байден может довести мир до Третьей мировой войны, а лидеры Северной Кореи, Китая и России не уважают и не боятся нынешнего президента США, пишет РБК.

В свою очередь Байден заявил, что к Третьей мировой войне приведет победа Трампа, который может сказать российскому лидеру: «Делай с НАТО, что хочешь».

«Позвольте Путину взять Киев, убедитесь, что он движется дальше, и посмотрите, что произойдет с Польшей, Венгрией и другими местами вдоль этой границы», - заявил действующий глава государства.



Он также подчеркнул, что США оказывают помощь Украине в основном оружием, которое производят американские компании, а союзники по НАТО выделили Киеву «столько же средств», сколько и американские власти.

Путин и Россия

По итогам прошедших дебатов, Трамп и Байден по семь раз произнесли имя президента России. Кроме того, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу, подсчитали в РИА Новости.

При этом нынешний глава Белого дома оскорбил своего российского коллегу, назвав его «военным преступником». Байден также выразил уверенность, что Путин «хочет восстановить то, что было частью Советской империи» и не остановится, завершив спецоперацию на Украине.

«Как вы думаете, что произойдет с Польшей? Что происходит с Белоруссией? Как вы думаете, что произойдет со странами НАТО?» - задался вопросом президент США.



Трамп же обвинил Байдена в том, что тот ничего не сделал, чтобы предотвратить украинский кризис и, наоборот, «поощрял Россию к вторжению».

«Я расскажу вам, что произошло. Он так неудачно поступил с Афганистаном, это был такой ужасный, пожалуй, самый позорный момент в истории страны (…) Когда Путин увидел это, он сказал: «Знаете что, думаю, что мы войдем туда [на Украину]», - заметил бывший американский лидер.



Оскорбления и вопросы экономики

Байден первым оскорбил своего оппонента, назвав Трампа «неудачником». Кандидат от Республиканской партии, в свою очередь, заявил, что Байден является «худшим президентом за всю американскую историю», при котором жизнь в США превратилась в ад.

Также кандидаты на пост президента США разошлись в оценках экономической ситуации в стране. Трамп отметил, что именно Байден «проделал плохую работу и инфляция убивает США», где «была величайшая экономика».

Байден же отметил, что именно Трамп оставил ему «экономику, которая находилась в состоянии свободного падения».

«С пандемией очень плохо справлялись. Многие люди умирали. (…) Экономика рухнула. Рабочих мест не было», - заявил он.



Экспресс-опрос, проведенный CNN после предвыборных дебатов 27 июня, показал, что бывший президент США Дональд Трамп одержал уверенную победу над действующим главой государства Джо Байденом. По оценке CNN, 67 процентов зрителей назвала победителем Трампа, лишь 33 процента отдали голос за Байдена.