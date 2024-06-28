Запад встревожился из-за состояния Байдена на дебатах

Страны Запада встревожились из-за слабости президента США Джо Байдена на дебатах с экс-президентом и кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Иностранные дипломаты и официальные лица выразили разочарование и даже тревогу, в частности, по поводу действий Джо Байдена. В то время как Трамп делал свои типичные диковинные заявления, кажущаяся слабость Байдена бросалась в глаза еще больше. Некоторые намекнули на обеспокоенность тем, что нынешний президент США готов ко второму сроку в качестве лидера ядерной сверхдержавы», — пишет издание.



По словам одного европейского дипломата, хоть Трамп и лгал, зрители «хотя бы поняли, что он говорит», чего нельзя сказать о словах Байдена.

«Дебаты по внешней политике поверхностны. Байден не может представить свою точку зрения, а Трамп ее преувеличивает», — сказал второй европейский дипломат.



Отмечается, что западные страны ожидали от Байдена большей энергии, однако «главным разговором вечера среди дипломатов было то, каким усталым и безвольным» оказался американский лидер.

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«Ни для кого не секрет, что Байден стар, и он показывает свой возраст», — рассказал изданию европейский чиновник.



Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение президента США Джо Байдена после дебатов. Она заявила, что американцам нужно сосредоточиться на всей проделанной для страны работе, а не на его выступлениях на дебатах.