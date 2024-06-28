Сербия заявила об отказе поддержки санкций против России ради дружбы

Сербия не поддержит санкции Запада против России и терять друга. Об этом заявил сербский вице-премьер Александр Вулин, сообщает РИА Новости.

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По его словам, требование о введении антироссийских ограничений добавилось к многочисленным условиям для вступления Сербии в Европейский союз (ЕС). Он отметил, что если Белград пойдет на это и откажется от «исторически самого надежного друга», то затем ЕС поставил бы условие об упразднении Республики Сербской Боснии и Герцеговины, а потом потребовали бы признать Косово.

Вулин подчеркнул, что Сербия является самостоятельной и свободной страной, «что с трудом можно сказать о многочисленных членах» ЕС.

«Поэтому не введем санкции против РФ и не потеряем друга, который веками не допускал того, чтобы Сербия была утрачена. Если Сербия нужна ЕС хотя бы настолько, насколько Молдавия, пусть перестанут требовать от нас то, чего мы не можем им дать», — заключил замглавы сербского правительства.



Ранее премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что сербским фирмам не запрещено продавать боеприпасы в третьи страны. Он также выразил мнение, что производство снарядов, которые «используются там, где идет война», не является чем-то аморальным.