В Грузии провели молебен за ПЦУ

В Тбилиси грузинские священники провели перед зданием Европейского союза молебен в поддержку Православной церкви Украины. Об этом сообщает Грузия».

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«Они собрались у здания посольства Евросоюза и провели там молебен. Как заявил организатор акции отец Давид Исакадзе, место выбрано не случайно, так как "ЕС фактически поддерживает, финансирует и снабжает вооружениями киевский режим"», — говорится в сообщении.



Как отметил один из участников акции грузинский политик Джонди Багатури, украинские власти занимаются открытым преследованием священнослужителей и прихожан ПЦУ. По его словам, акция в Тбилиси нужна, чтобы показать «позорное молчание ЕС» по этому поводу.

Ранее стало известно, что на фоне принятия властями Грузии закона об иноагентах на саммите ЕС в Брюсселе решено обсудить Тбилиси. По словам высокопоставленного представителя организации, целью Евросовета является направить сильное послание Грузии, что существуют проблемы.