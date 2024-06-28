Президент США Джо Байден подвел итоги своего выступления на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.

Своим мнением глава Белого дома поделился, зайдя после дебатов в известную в Атланте закусочную Waffle House, сообщает CNN.

«Я думаю, мы справились хорошо», — сказал политик.



На вопрос о том, есть ли у него какие-либо опасения по поводу его выступления на дебатах, он раскритиковал своего оппонента, отметив, что трудно спорить с лжецом.

По данным пула Белого дома, на вопрос о том, болен ли он, Байден ответил, что у него болит горло.

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Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что некоторые члены Демократической партии в панике начали активные обсуждения возможности замены Байдена другим кандидатом после его выступления на дебатах.