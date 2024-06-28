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«Подготовка к замене»: Маск после дебатов назвал Байдена и Трампа говорящими куклами

Предвыборные дебаты в США — это подготовка к замене главы Белого дома Джо Байдена как кандидата от Демократической партии. В этом уверен миллиардер Илон Маск.

Маск прокомментировал дебаты Байдена и Трампа
© globallookpress.com

По итогам мероприятия 67% зрителей CNN сочли, что Дональд Трамп переиграл оппонента. При этом до дебатов 55% ожидали, что республиканец выступит лучше, 45% — что Байден.

«Они просто говорящие куклы. Это подготовка к замене», — написал Маск в социальной сети.

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что демократы попытаются заменить Байдена. Для этого и были устроены дебаты.

Ранее экс-советник американского конгресса, специалист в области международных отношений, государственных дел и законодательной власти Джеймс Джатрас говорил, что политическую систему США ожидает неминуемый крах.

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Илон Маск
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Дональд Трамп
Демократическая партия США