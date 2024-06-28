Маск прокомментировал дебаты Байдена и Трампа

Предвыборные дебаты в США — это подготовка к замене главы Белого дома Джо Байдена как кандидата от Демократической партии. В этом уверен миллиардер Илон Маск.

По итогам мероприятия 67% зрителей CNN сочли, что Дональд Трамп переиграл оппонента. При этом до дебатов 55% ожидали, что республиканец выступит лучше, 45% — что Байден.

«Они просто говорящие куклы. Это подготовка к замене», — написал Маск в социальной сети.



Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что демократы попытаются заменить Байдена. Для этого и были устроены дебаты.

Ранее экс-советник американского конгресса, специалист в области международных отношений, государственных дел и законодательной власти Джеймс Джатрас говорил, что политическую систему США ожидает неминуемый крах.