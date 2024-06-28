Байден назвал момент СВО, после которого начнется третья мировая война

Взятие Киева Вооруженными силами России в ходе специальной операции спровоцирует начало третьей мировой войны, такое мнение высказал президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе дебатов с бывшим американским лидером, республиканцем Дональдом Трампом.

Хозяин Белого дома уверен, что безопасность всего мира находится на кону.

«Нам нужно защитить мир, потому что наша безопасность находится на кону. Если хотите войны — просто дайте [президенту РФ Владимиру] Путину взять Киев. Вы увидите, что случится в Польше, Венгрии и других местах вдоль границы. Тогда будет война», — заявил Байден.



Президент уверен, что миру угрожает ядерная война из-за позиции Трампа по Украине. Байден также отметил, что ни одна крупная война в Европе никогда не ограничивалась пределами континента.

Ранее Трамп высказал мнение, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы президент России Владимир Путин уважал Байдена. Он обратил внимание, что Москва наблюдала фиаско с уходом США из Афганистана. По мнению Трампа, это в том числе сыграло определенную роль.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о стремлении администрации Байдена нанести России стратегическое поражение. Он назвал его заведомо провальным.