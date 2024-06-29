В Иране закрылись избирательные участки на президентских выборах

В Иране завершилось голосование на внеочередных президентских выборах. Об этом сообщает телеканал агентства SNN.

© gazeta.ru

«Процесс голосования на 14-х президентских выборах завершен на всех избирательных участках, и во всех округах начался процесс подсчета голосов», — отмечается в сообщении СМИ.



28 июня руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проголосовал на выборах президента в первые минуты после открытия избирательных участков. Он отметил, что день выборов — день радости для него и иранцев. Он порекомендовал гражданам серьезно отнестись к вопросу голосования и участвовать в политическом событии. Хаменеи подчеркнул, что от участия иранцев в голосовании зависит прочность строя исламской республики, ее достоинство и честь.

В выборах президента Ирана участвуют спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, представитель духовного лидера в Совбезе республики Саид Джалили, экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади и бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиян.

Ранее в МИД РФ назвали Запад угрозой для проведения выборов в Иране.