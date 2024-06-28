Трамп и Байден сравнялись по числу упоминаний Путина на дебатах

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время дебатов со своим предшественником Дональдом Трампом по семь раз упомянули фамилию президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Как подсчитал корреспондент агентства, они сравнялись по числу упоминаний Путина. При этом экс-президент США 16 раз упоминал РФ во время дебатов, Байден — ни разу.

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Ранее стало известно, что выступление президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах с его предшественником-республиканцем Дональдом Трампом вызвало панику в Демократической партии.