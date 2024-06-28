Байден припомнил Трампу обвинения в сексе с порнозвездой

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время дебатов заявил, что у экс-главы государства Дональда Трампа мораль как у «бродячего кота» и припомнил ему обвинения в сексе с порнозвездой.

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— Преступления, в которых вас все еще обвиняют, — подумайте обо всех гражданских наказаниях, которые вам грозят (...) Сколько миллионов долларов вы должны в качестве гражданской ответственности за приставание к женщине в общественных местах? (...) Заняться сексом с порнозвездой, пока жена была беременна? — сказал американский лидер.



Трамп опроверг интимную связь с актрисой кино для взрослых, заявив, что обжалует решение суда, передает The Independent.

1 мая суд в Нью-Йорке оштрафовал Дональда Трампа на девять тысяч долларов за нарушение запрета на разглашение информации по делу о выплатах порноактрисе Стефани Клиффорд. Там отметили, что экс-президент нарушил запрет девять раз, при этом прокуроры убеждены, что нарушений больше.

28 июня состоялись дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Встреча прошла в Атланте и велась на телеканале CNN. Перед дебатами действующий президент Штатов и кандидат от республиканской партии воздержались от рукопожатия.

В ходе дебатов Трамп заявил, что не считает приемлемыми выдвинутые российским президентом Владимиром Путиным условия по Украине. Бывший президент США пояснил, что конфликт на Украине вовсе не начался бы, будь в стране настоящий лидер.