Парламент Аргентины одобрил пакет реформ Милея

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Аргентины одобрила внесенные Сенатом (верхняя палата) поправки в законопроект с пакетом реформ, подготовленных правительством президента Хавьера Милея для дерегулирования экономики.

За проголосовали 147 депутатов, против - 107, 2 законодателя воздержались.

"Одобрено. О решении будет проинформирована исполнительной власть", - сказал председатель палаты Мартин Менем на заседании.



Теперь документ может быть подписан президентом.

Правительству не удалось заручиться достаточной поддержкой со стороны умеренной оппозиции, чтобы попытаться принять законопроект в версии, которая ранее уже получила одобрение депутатов. В результате документ был отправлен в Сенат, где правительственному альянсу "Свобода наступает" пришлось внести в него поправки, чтобы он продолжил свой путь в парламенте. В частности, из документа убрали пункт, предполагающий приватизацию авиакомпании Aerolineas Argentinas, почтовой службы Correo Argentino и компании, управляющей государственными радиостанциями и телеканалом Televisi n P blica.

Помимо приватизации ряда других госкомпаний, одобренный документ наделяет президента особыми полномочиями, реформирует трудовую сферу в пользу работодателей, создает режим стимулирования крупных инвестиций и предусматривает проведение налоговой амнистии. На продолжавшемся более 12 часов заседании депутаты также одобрили отдельный законопроект с реформами налоговой сферы.

Это уже вторая попытка правительства провести пакет реформ через парламент. Первая версия содержала более 600 статей и была направлена в Конгресс в конце декабря. После неудачного постатейного голосования в феврале правительство отозвало законопроект.

Хавьер Милей, вступивший в должность президента 10 декабря прошлого года, в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику и видит решение экономических проблем Аргентины в избавлении от дефицита бюджета за счет сокращения расходов. По данным исследователей Католического университета Аргентины, уровень бедности в стране за первый квартал года вырос на фоне шоковых мер правительства Милея с 49,5 до 55%. Безработица в стране за этот же период увеличилась с 5,7% до 7,7%.