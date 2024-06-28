CNN назвал победителя дебатов между Трампом и Байденом

Экспресс-опрос, проведенный CNN после предвыборных дебатов 27 июня, показал, что бывший президент США Дональд Трамп одержал уверенную победу над действующим главой государства Джо Байденом. По оценке CNN, 67 процентов зрителей назвали победителем Трампа, лишь 33 процента отдали голос за Байдена.

Примерно восемь из десяти зарегистрированных избирателей, наблюдавших за дебатами (81 процент), заявили, что дебаты не повлияли на то, за кого они будут голосовать. Однако после дебатов мнение зрителей о Байдене несколько снизилось: 31 процент отнесся к нему положительно по сравнению с 37 процентами зрителей, опрошенных до дебатов. У Трампа результат, наоборот, улучшился: мнение зрителей о нем выросло с 40 до 43 процентов.

Результаты опросов отражают мнение о дебатах только тех избирателей, которые их смотрели. Зрители дебатов CNN на пять процентных пунктов чаще были республиканцами, поэтому показатели больше склоняются в пользу Республиканской партии, отмечает канал.

В США рассказали о панике демократов из-за выступления Байдена

Байден на три года и семь месяцев старше Трампа. Однако в ходе дебатов разрыв между ними показался гораздо большим, отмечает CNN. Охрипший Байден часто был не в состоянии ясно выразить свои разногласия с Трампом. В какой-то момент, после молчания Байдена по теме безопасности границ, Трамп сказал:

«Я правда не знаю, что он сказал в конце того предложения. Не думаю, что он сам знает».



По данным CNN, по итогам дебатов демократы оказались в отчаянии. Байден вышел на сцену со «слабым голосом, открытым ртом и пристальным взглядом». Он изо всех сил пытался довести мысль до конца, но уступил Трампу в таких вопросах, как аборты, где у демократов обычно есть преимущество.

«Байден выглядит и звучит ужасно. Он бессвязный», - заявил демократ, некоторое время работавший в администрации Байдена.



Еще один демократ, который работал над предвыборным кампаниями, просто сказал: «Нам конец».