CNN назвал победителя дебатов между Трампом и Байденом

Две трети зрителей, следивших за первыми теледебатами в США, присудили победу в них экс-президенту США Дональду Трампу. Такие данные экспресс-опроса приводит телекомпания CNN.

67% считают, что дебаты выиграл Трамп, и лишь 33% высказали мнение, что победу одержал действующий президент США Джо Байден.

Газета New York Post напоминает, что перед президентскими выборами в 2020 году, по данным экспресс опросов CNN, в дебатах дважды побеждал Байден. После первых дебатов перевес был 60% к 28%, а после вторых - 53% к 39%.

В США рассказали о панике демократов из-за выступления Байдена

В Атланте (штат Джорджия) 27 июня прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии.