Пока вы спали: оскорбление Байдена в адрес Путина и новый режим санкций ЕС против РФ

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Аккаунты на «Госуслугах» стали продавать для регистрации мигрантов

В даркнете наметился новый тренд в использовании украденных аккаунтов сервиса «Госуслуги». Их стали предлагать к продаже «под миграционный учет» — чтобы регистрировать иностранцев без ведома владельца жилья, пишут «Известия» со ссылкой на сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

Для того чтобы провести такую махинацию, в личном кабинете гражданина, требуется наличие ранее полученной через «Госуслуги» выписки из ЕГРН.

"Сейчас такие личные кабинеты продаются через телеграм-ботов и рекламируются в даркнете как «аккаунты для миграционного учета» по цене 600–800 рублей за аккаунт", — уточнили в DLBI.



ЕС утвердили кандидатов на ключевые должности в ЕС

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Евросовета Шарль Мишель в соцсети X.

Так, утвердили экс-премьера Португалии Антониу Кошту на пост главы Евросовета, предложили утвердить премьера Эстонии Кайю Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, а также выдвинули кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии.

Лидеры ЕС предложили новый режим санкций против России

Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе выступили за создание нового режима санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом", пишет РИА Новости ссылаясь на документы по итогам саммита.

"В ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом Евросовет повторяет свой призыв к Совету (ЕС) продолжать работу над новым режимом санкций", — говорится в документе.



В Госдуму внесут проект о проверке знания русского языка у детей мигрантов

Законопроект, согласно которому детей иностранцев, у которых нет российского гражданства, будут проверять на знание русского языка перед приемом в школы, внесут в ГД 28 июня, пишет РИА Новости.

"Прием иностранных граждан в образовательные организации для получения начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть осуществлен только после прохождения собеседования, позволяющего установить уровень владения русским языком, соответствующий цели получения начального общего, основного общего или среднего общего образования", - сказано в тексте проекта федерального закона.



Байден вновь оскорбил Путина на дебатах с Трампом

Президент США Джо Байден вновь оскорбил российского лидера Владимира Путина. Во время дебатов с экс-главой США Дональдом Трампом Байден назвал Путина «военным преступником», пишет Лента.ru со ссылкой на трансляцию телеканала CNN.

Как утверждает Байден, России необходима «вся Украина целиком», а войска РФ «не остановятся на Украине». По мнению политика, президент России якобы собирается «восстановить то, что было частью советской империи». Следующей после Украины, убежден Байден, станет Белоруссия.