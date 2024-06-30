Камала Харрис дала прогноз по исходу выборов на фоне провала Байдена

Вице-президент США Камала Харрис признала, что выступление президента Джо Байдена (демократ) на теледебатах с республиканцем Дональдом Трампом не было его "звездным часом".

"Я говорю с полной уверенностью, мы победим [на выборах]", - приводит ее слова пресс-пул Белого дома. Харрис признала, что дебаты не были "звездным часом президента" США.



Трамп представляет "угрозу демократии", поэтому ставки на предстоящих в ноябре выборах выше, чем когда-либо, добавила вице-президент.

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"Ничего не изменилось из-за одного июньского дня", - сказала Харрис, имея в виду дебаты.



Как передавало в субботу агентство Bloomberg, Байден признался своей жене Джилл, что не знает, "что произошло" на дебатах, объяснив это не самым лучшим самочувствием.