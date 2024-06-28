Политики США посоветовали демократам найти замену Байдену

Демократическая партия США должна, пока не поздно, отказаться от выдвижения Джо Байдена своим кандидатом на президентских выборах. Такое мнение высказал бизнесмен и бывший претендент на выдвижение кандидатом на пост главы государства от Демократической партии Эндрю Янг, комментируя прошедшие теледебаты в Атланте (штат Джорджия) между Байденом и экс-президентом США Дональдом Трампом.

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"Ребята, демократам стоит выдвинуть кого-то еще, пока не стало слишком поздно", - написал Янг в X (ранее Twitter).

"Стоило использовать перерыв на рекламу и сделать замену на настоящего кандидата от демократов", - выразил свое мнение американский бизнесмен Вивек Рамасвами, который ранее участвовал в гонке за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев.



В Атланте в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Кроме того, теледебаты впервые проводились в июне, за четыре месяца до ноябрьских выборов главы государства. Байдену и Трампу было запрещено иметь при себе тезисы выступлений. Как указал телеканал CNN, выступавший модератором на этих дебатах, выступление Байдена породило панику в рядах демократов.