На АЭС «Фукусима-1» начался новый этап сброса очищенной воды в океан

В компании Tokyo Electric Power заявили, что японские специалисты приступили к седьмому этапу сброса очищенной от радиации воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает ТАСС.

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По предварительным данным, все работы планируется провести до 16 июля. За это время планируется сбросить около 7,8 тыс. тонн воды.

В Японии завершили шестой этап сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

В публикации отмечается, что за предыдущие шесть сбросов воды в океан объем жидкости составил 47 тыс. тонн. В морской воде вокруг АЭС не наблюдались превышения уровня радиации, подчеркнули в компании.

До этого директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева рассказала, что Москва прорабатывает совместно с МАГАТЭ возможность анализа воды с АЭС «Фукусима» в российских лабораториях.

Дипломат добавила, что агентство явно не торопится, но нет оснований обвинять МАГАТЭ в намеренной задержке процесса.

Оператор аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» компания ТЕРСО 15 марта возобновила приостановленный после землетрясения сброс воды со станции.

Ранее в администрации Хабаровска сообщали, что в городе выявлено повышение радиационного фона, введен режим чрезвычайной ситуации.