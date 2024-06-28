Президент США заявил об угрозе Белоруссии со стороны России

Президент США Джо Байден в ходе дебатов с Дональдом Трампом заявил, что в случае победы России над Украиной якобы возникнет угроза для Белоруссии.

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Байден сказал, что «ни одну крупную войну в Европе никогда не удавалось ограничить только Европой». По его мнению, позиция Трампа по Украине может привести к ядерной войне, передает ТАСС.

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По версии Байдена, президент России Владимир Путин якобы стремится «восстановить то, что было частью Советской империи, он хочет не просто часть, он хочет всю Украину».

«Что, вы думаете, произойдет с Польшей, когда он возьмет Украину, что произойдет с Белоруссией, что произойдет с теми странами НАТО?» – приводит слова Байдена РИА «Новости».



При этом в ходе теледебатов Байден вновь оскорбил российского лидера, назвав его «военным преступником».

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Сам же Путин отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».