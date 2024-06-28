Трамп связал спецоперацию на Украине с неуважением Путина к Байдену

Президент России Владимир Путин не начал бы специальную военную операцию (СВО) на Украине, если бы уважал американского коллегу Джо Байдена. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов.

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По его словам, Москва приняла такое решение на фоне вывода американских войск из Афганистана. Когда Путин это увидел, он сказал: "Знаете что? Я думаю, мы войдем [на Украину]"», — заявил Трамп.

Ранее бывший американский лидер оценил условия президента России Владимира Путина для урегулирования украинского конфликта. Трамп счел их неприемлемыми.