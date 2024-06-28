Байден назвал Трампа подлинной угрозой демократии и свободе США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая на митинге своих сторонников в Северной Каролине, назвал бывшего главу американской администрации Дональда Трампа подлинной угрозой для страны, ее принципов и демократии. Слова Байдена передает РИА Новости.

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«Дональд Трамп является подлинной угрозой для этой нации. Он — угроза нашей свободе, нашей демократии», — заявил Байден.



Дебаты кандидатов в президенты США Байдена и Трампа прошли накануне вечером в США. В ходе выступления Байден назвал Трампа «неудачником» и «лузером», а Трамп обвинил Байдена в приближении третьей мировой войны. Действующий американский президент в своем выступлении регулярно запинался и терял мысль.

Во время дебатов политики по семь раз упомянули российского лидера Владимира Путина, Трамп также 16 раз произнес слово «Россия».