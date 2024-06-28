Трамп назвал Байдена преступником в прямом эфире

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что текущий глава Белого дома Джо Байден является преступником, который рискует стать осужденным уголовником вслед за сыном Хантером. Об этом сообщает РИА Новости.

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По мнению Трампа, подобное может произойти с Байденом после того, как он покинет Белый дом.

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Трамп подчеркнул, что Байден преступник и «совершил ужасные вещи» за время своего президентства.

До этого президент США Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп начали первые предвыборные дебаты в Атланте (штат Джорджия), не обменявшись рукопожатием.

Накануне сообщалось, что первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей и репортеров в студии.

Американская президентская гонка плавно подходит к одному из важнейших этапов — дебатам между ключевыми кандидатами на пост главы государства. К прениям оба политика подходят практически на равных, с высоким антирейтингом и шлейфом различных скандалов. При этом один сталкивается с уголовным преследованием, пока в СМИ спорят о когнитивных способностях второго. Чего ждать от первого раунда дебатов Трампа и Байдена — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт усомнился в существовании плана Трампа по Украине.