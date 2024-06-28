В ходе попытки госпереворота в Боливии пострадали 14 человек
Как минимум 14 человек пострадали в Боливии от действий военных, принявших участие в попытке государственного переворота. Об этом сообщил в четверг президент страны Луис Арсе.
"К настоящему моменту нам известно о 14 раненых. Нескольким из них потребовались операции", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.
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По словам президента, "военные стреляли" в людей.