В ходе попытки госпереворота в Боливии пострадали 14 человек

Как минимум 14 человек пострадали в Боливии от действий военных, принявших участие в попытке государственного переворота. Об этом сообщил в четверг президент страны Луис Арсе.

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"К настоящему моменту нам известно о 14 раненых. Нескольким из них потребовались операции", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.



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По словам президента, "военные стреляли" в людей.