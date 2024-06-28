$84.96-2.8490.99-3.13
Почта

В ходе попытки госпереворота в Боливии пострадали 14 человек

Как минимум 14 человек пострадали в Боливии от действий военных, принявших участие в попытке государственного переворота. Об этом сообщил в четверг президент страны Луис Арсе.

В ходе попытки госпереворота в Боливии пострадали 14 человек
© РИА Новости / Мария Плотникова
"К настоящему моменту нам известно о 14 раненых. Нескольким из них потребовались операции", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

В Боливии назначили новое военное руководство страны

По словам президента, "военные стреляли" в людей.