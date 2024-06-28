Смену позиции Зеленского по конфликту с РФ объяснили давлением

Президент Украины Владимир Зеленский поменял свою позицию по конфликту с Россией. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru.

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По его словам, глава государства отказался от затягивания конфликта под давлением общества. Кроме того, как отметил сенатор, свою роль сыграли значительные потери украинских войск.

Зеленский впервые заговорил о возможности обсуждения «мирного плана» с Россией

«Они вынуждены осуществлять фактически насильственную мобилизацию, даже повысили призывной возраст. Это взбудоражило украинское общество, которое желает скорейшего завершения конфликта. Все это давит на Зеленского», — пояснил он, добавив, что, несмотря на это, украинский лидер по-прежнему пытается втянуть в конфликт другие страны.



По мнению Цекова, Зеленскому стоит согласиться на переговоры с Россией, поскольку сейчас он лишь продлевает «собственную агонию и агонию Украины».

Ранее украинский президент заявил, что не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь на поле боя. На саммите Евросоюза он высказал желание подготовить план мирного урегулирования, выразив надежду, его удастся разработать до второго саммита по его «формуле мира».