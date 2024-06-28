Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского о больших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пообещать прекратить конфликт. Об этом он написал в соцсети X.

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«Высокомерные неоконсерваторы в Белом доме Байдена (президента США Джо Байдена — прим. «Ленты.ру») пожертвовали полумиллионом солдат в прокси-войне с целью ослабить Россию», — подчеркнул Кеннеди-младший. Он добавил, что у западных государств не получится одержать победу над Россией в украинском конфликте.



Все меры американских властей привели лишь к росту международного престижа РФ и беспрецедентному усилению войск России, считает кандидат в президенты. Кеннеди-младший заверил, что в случае, если он займет пост лидера США, он покончит с конфликтами, а также «с ложью, которая ведет к ним».

Ранее Зеленский заявил, что Украина не желает затягивать конфликт из-за больших потерь на поле боя. По прибытии на саммит Европейского союза (ЕС) Зеленский высказал желание подготовить план мирного урегулирования.