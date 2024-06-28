МУС отложил принятие решения по аресту властей Израиля

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) отложила принятие решения о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны страны Йоава Галанта. Об этом сообщает The Jerusalem Post (JP).
Отсрочка произошла после подачи Великобританией 10 июня в суд заявления «друзей суда» (amicus curiae), содержащего материалы, противоречащие решению МУС. Суд удовлетворил просьбу Британии, а также разрешил другим странам вмешаться, пишет издание.
«Чтобы ограничить влияние этой процедуры на оперативность нынешнего этапа разбирательства, палата в настоящем решении указывает, что любые подобные запросы в соответствии с правилом 103 (1) Регламента также должны быть получены до 12 июля 2024 года», — заявили в МУС.