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МУС отложил принятие решения по аресту властей Израиля

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) отложила принятие решения о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны страны Йоава Галанта. Об этом сообщает The Jerusalem Post (JP).

МУС отложил принятие решения по аресту властей Израиля
© Lenta.ru

Отсрочка произошла после подачи Великобританией 10 июня в суд заявления «друзей суда» (amicus curiae), содержащего материалы, противоречащие решению МУС. Суд удовлетворил просьбу Британии, а также разрешил другим странам вмешаться, пишет издание.

«Чтобы ограничить влияние этой процедуры на оперативность нынешнего этапа разбирательства, палата в настоящем решении указывает, что любые подобные запросы в соответствии с правилом 103 (1) Регламента также должны быть получены до 12 июля 2024 года», — заявили в МУС.
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Биньямин Нетаньяху