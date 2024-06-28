МУС отложил принятие решения по аресту властей Израиля

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) отложила принятие решения о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны страны Йоава Галанта. Об этом сообщает The Jerusalem Post (JP).

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Отсрочка произошла после подачи Великобританией 10 июня в суд заявления «друзей суда» (amicus curiae), содержащего материалы, противоречащие решению МУС. Суд удовлетворил просьбу Британии, а также разрешил другим странам вмешаться, пишет издание.