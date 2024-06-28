Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине

Америка должна перестать убивать украинцев и прекратить конфликт с Россией, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. Об этом он написал в соцсети X.

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По словам кандидата в президенты, «высокомерные неоконсерваторы» в Белом доме пожертвовали полумиллионом солдат в прокси—войне с целью ослабить Россию.

Кеннеди-младший выступил против расширения НАТО за счет Украины

«Став президентом, я покончу с войнами и, что важнее, с ложью, которая ведёт к ним», — сказал Кеннеди-младший.



Ранее Владимир Зеленский заявил, что не хочет затягивать конфликт из-за потерь в ВСУ.