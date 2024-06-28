Штаб Байдена покажет ролик против ограничения абортов в рекламную паузу

Команда действующего президента США Джо Байдена покажет ролик, критикующий ограничение абортов, в рекламную паузу во время дебатов против кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом информирует CNN.

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По данным телеканала, действующий президент надеется подчеркнуть яркий контраст между ним и Трампом по вопросу репродуктивных прав.

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Отмечается, что согласно тексту ролика законы по ограничению абортов являются «подлинным варварством».

«Они отбрасывают нас если не на века, то на десятилетия. Это сделал Дональд Трамп. Он поставил жизни женщин под угрозу», — говорится в ролике.



Ранее стало известно, что первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут 27 июня.

Позже сообщалось, что предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей и репортёров.