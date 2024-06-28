Запад пытается исключить Россию из Интерпола

Полиция РФ не поддается провокациям Запада исключить Россию из Интерпола. Все попытки пресекаются и предотвращаются, сообщает глава МВД России Владимир Колокольцев.

© РИА Новости / Павел Бедняков

«Россию ограничивают в работе Интерпола: не исполняют наши запросы о правовой помощи, скрывают от нас информацию о разыскиваемых преступниках. Хотя по уставу Интерпола они обязаны выполнять эту функцию. Более того, они предпринимают неоднократные попытки исключить Российскую Федерацию из состава, вопреки действующему уставу Интерпола. Все эти попытки локализуются, нейтрализуются», – отметил глава МВД РФ.



Интерпол приостановил розыск фигуранта дела о растрате средств РЖД

Также он отметил, что руководители полицейских органов хорошо осведомлены о политическом контексте подобных действий со стороны западных стран, которые, среди прочего, стремятся усугубить присутствие России в этой организации и сделать его чрезвычайно трудоемким.

«Мы не подвергаемся этим провокациям, но каждый раз объявляем руководству ООН, чтобы они как-то среагировали на подобные ситуации. Этим действиям должна быть предоставлена международная оценка», – добавил Кокольцев.



Ранее сообщалось, что США не хотят укрепления дружбы между Россией и КНДР. США планируют увеличить усилия по сдерживанию КНДР из-за укрепления ее сотрудничества с Россией.