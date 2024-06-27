В Латвии завели уголовное дело из-за клипа ко Дню Победы

В Латвии возбудили уголовное дело в отношении главы Лиепайской территориальной организации Русского союза страны Елены Осиповой из-за видеоклипа ко Дню Победы. Об этом сообщает Telegram-канал «Шпроты в изгнании» со ссылкой на обвиняемую.

Речь идет о статье об оправдании геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений. В среду, 26 июня, Осипову вызвали на допрос.

«В этот раз кому-то не понравился наш клип, посвященный Дню Победы. Смешные люди, даже если сегодня кандалами загремлю, все равно победа останется за нами», — прокомментировала это сама Осипова в своем видеообращении.



Клип, который стал причиной уголовного дела, содержал кадры военной хроники и запись выхода сторонников Русского союза Латвии с красными флагами на фоне балтийских пейзажей. Все действие видео происходило на фоне песни, которая содержала строки: «Как матросы не отступим, не сдадим, нашу память мы освободим».

Стоит отметить, что дело было заведено только спустя месяц после публикации. Предполагается, что власти Латвии ждали результатов выборов в Европарламенте, на которых баллотировалась Осипова, но не прошла.