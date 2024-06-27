Инсайдер назвал главный публичный страх онкобольной Миддлтон

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые после страшного диагноза появилась на публике на мероприятии Trooping the Color. Инсайдер в интервью изданию Life & Style раскрыл главный страх монаршей особы, связанный с ее выходом в свет.

© Вечерняя Москва

По словам источника газеты, Миддлтон сильно переживала из-за внешнего вида. Герцогиня боялась выглядеть чересчур уставшей и худой. Однако веру в нее вселил супруг — принц Уильям.

— Она понимает, что если честно рассказать о своей борьбе, это поможет другим. Ее проявление силы доказывает, что однажды она станет достойной королевой. Она борец за себя, свою семью и свою страну, — пояснил инсайдер Life & Style.



Внимание общественности к проходящей лечение от рака монаршей особе приковано не только в Великобритании, но и во всем мире. Королевский эксперт Фил Дампьер сообщил, что сейчас вокруг жизни герцогини распускают всевозможные слухи.

Интернет-пользователи соцсети X увидели несостыковки во внешности онкобольной герцогини Кембриджской. Недавно знаменитость вышла в свет и не выглядела больной и теряющей волосы, как сообщали разные СМИ.