Вован и Лексус заявили об идее разыграть Байдена

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) готовы рассмотреть возможность разыграть президента США Джо Байдена.

"Посмотрим, почему нет, даже Буш дождался [звонка от пранкеров]", - сказал Вован во время встречи с молодежью в Волгоградской области, отвечая на вопрос, будут ли они звонить президенту США Джо Байдену.



Пранкеры сообщили, что пока не используют в своих розыгрышах нейросети, однако не отрицают, что в будущем придут к такому решению.

Вован и Лексус стали гостями смены "Время юных героев" оборонно-спортивного лагеря "Авангард" в Волгоградской области. Они провели для курсантов лекцию о пранк-журналистике, разобрали самые известные свои розыгрыши, а также научили ребят за короткое время отличать фейки, которые создаются недружественными СМИ.