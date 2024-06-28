Трамп рассказал о будущих отношениях США с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами для США, если во главе Белого дома будет стоять «разумный президент». Его слова приводит Bloomberg.

Экс-глава Соединенных Штатов выразил уверенность, что при его администрации пользовались уважением других стран и «не имели никаких проблем». Политик отметил, что, по его мнению, худшие враги США находятся не за пределами, а внутри страны.

Ранее Дональд Трамп и президент США Джо Байден поругались на дебатах из-за обсуждения своих партий в гольф.

Байден оценил свои шансы на победу в президентских выборах

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.