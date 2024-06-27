Сенатор Румынии Диана Шошоакэ призвала на заседании парламента пересмотреть участие страны в НАТО и провести национальный референдум по этому вопросу. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе парламентария.

По мнению Шошоакэ, в срочном пересмотре нуждаются положения НАТО, касающиеся защиты национального суверенитета Румынии.

«Также она настаивала на необходимости подготовки и проведения национального референдума о членстве Румынии в НАТО, который должен был быть проведен еще при вступлении в альянс», — отметили в пресс-службе парламентария.



Шошоакэ указала, что организация с момента своего создания стала инструментом угнетения народов, используемым США с целью продвижения своих экономических интересов, а не «для защиты мира и демократии, как заявлено». Кроме того сенатор в своем докладе осудила неоколониальную политику Соединенных Штатов, заявив, что «вмешательство в дела Украины привело к обострению конфликта с Россией и созданию угрозы для всей Европы».