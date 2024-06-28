Хуситы заявили об атаке на четыре коммерческих судна

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удары по четырем коммерческим судам в Красном и Средиземном морях. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

По его словам, хуситы совместно с "Исламским сопротивлением Ирака" атаковали в Средиземном море нефтяной танкер Waler, который направлялся в израильский порт Хайфа.

"Судно подверглось атаке за нарушение запрета на проход в порты оккупированной Палестины", - сказал он.



Кроме того, представитель хуситов заявил о нанесении ударов по контейнеровозу Johannes Maersk в Средиземном море, а также танкеру для перевозки жидких химических веществ Delonix и балкеру Ioannis в Красном море.