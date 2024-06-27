В США анонсировали "строительство моста" к членству Украины в НАТО

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит подтвердила, что альянс работает над созданием новой структуры, которая позволит координировать помощь, поступающую на Украину. Ее слова приводит ТАСС.

Смит отметила, что новая структура также позволит «координировать тренировочный процесс», который «осуществляют многие страны НАТО на Украине в индивидуальном порядке в последние месяцы». Таким образом, по ее словам, альянс намерен «построить мост» к членству страны в организации.

Смит добавила, что предложение о новой структуре выдвинут на саммите НАТО в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Ранее американские СМИ сообщали, что альянс на встрече в США примет решение о создании новой структуры для помощи Киеву вместо гарантий вступления в организацию.